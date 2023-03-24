شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..المنتخب الأولمبى يطير إلى زامبيا بطائرة خاصة لخوض مواجهة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى إلى زامبيا اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الإياب أمام منتخبها في تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة القارية تحت 23 سنة.

واستبعد ميكالى أربعة لاعبين من السفر لزامبيا هم مصطفى أشرف ويوسف نادر وإياد العسقلانى وعبد الرحمن جودة.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، الأربعاء الماضي، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".