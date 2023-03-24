شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أجنبى يعوّض رحيل فيريرا عن الزمالك ..ومصرى للمرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأي داخل مجلس إدارة نادى الزمالك على التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بالتراضى، وتنازله عن مستحقاته والشرط الجزائى،حيث يؤمن المسئولون داخل القلعة البيضاء بأن المدرب الأجنبي هو الأصلح والأنسب في الوقت الحالي.

وتلقى مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم حي رفض مسئولو النادى الأبيض اتخاذ قرار نهائي بشأن المدير الفني الجديد مؤكدين أن المدرب القادم سيكون أجنبي لضبط الأمور بشكل سريع .

في ذات السياق يكثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم مع مدرب محلى يقود المرحلة الانتقالية الحالية، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي،حيث يعد الأقرب لتولى هذا المنصب خالد جلال حسب التأكيدات الصادرة من أصحاب القرار داخل القلعة البيضاء.

ويسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، وتوجيه الشكر له على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة والخروج من دوري أبطال أفريقيا فضلا عن صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وتواصل بعض أعضاء المجلس مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، للحديث معه بشأن تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، خصوصاً أن الأخير رحب بالأمر بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جمال عبد الحميد عضو المجلس.

في سياق مختلف ينوى الزمالك، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.