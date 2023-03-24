شكرا لقرائتكم خبر الدوري الإنجليزي يدعم اللاعبين المسلمين الصائمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليماتها للحكام في الدرجات الممتازة والأولى وباقي البطولات، بضرورة التعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» (Sky Sports) البريطانية، أن لجنة الحكام طلبت من حكامها تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب، خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت أن اللجنة أصدر توجيهاتها للحكام بإيقاف المباراة لبعض الوقت، حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار. وسيكون بإمكان اللاعبين تناول السوائل أو المكملات الغذائية خلال فترة التوقف، على أن يتم استئناف المباراة بعد ذلك مباشرة.

وسيتوجب على كل فريق من أندية «البريميرليغ» أو الدرجة الأولى والدرجات الأخرى أيضا، إبلاغ طاقم التحكيم بوجود لاعب أو أكثر صائمين، ويحتاجون إلى وقت للإفطار، حتى تتوقف المباراة وقت أذان المغرب.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى وجود عدد من اللاعبين الذين سيلتزمون بفريضة الصيام خلال شهر رمضان، والذين يعدون من الأفضل في العالم وفي الدوري الممتاز، بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والفرنسي نغولو كانتي، ومواطنه ويسلي فوفانا لاعبا تشلسي. وكان الدوري الإنجليزي شاهدا في السابق على حالة مماثلة يوم 26 أبريل 2021، إذ أوقف الحكم غراهام سكوت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، لإتاحة المجال أمام إفطار أحد اللاعبين، لكن ذلك لم يكن بناء على تعليمات رسمية.

وجاء قرار الحكم حينها بالاتفاق بين الناديين، حتى يتمكن فوفانا (المنتقل إلى تشلسي)، وشيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس، من الإفطار.

وحسب «سكاي سبورتس»، فإن تلك اللقطة كانت الأولى، التي تتوقف فيها مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الغاية بالتحديد.

يومها، تأخر فيسنتي غوايتا حارس كريستال بالاس في لعب الكرة، للسماح للاعبين بتناول بعض الأغذية.

وأشاد فوفانا بغوايتا وبكريستال بالاس وبالدوري الممتاز بعد هذه اللفتة، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «هذا ما يجعل كرة القدم رياضة رائعة».