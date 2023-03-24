الإسباني كركيتش يودع المستطيل الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر لاعب كرة القدم الإسباني بويان كركيتش (32 عاما) رسميا أمس اعتزاله اللعب بعد عدة مواسم شهدت تنقله بين عدة أندية عقب رحيله عن برشلونة الإسباني.

ووصف كركيتش رحيله عن برشلونة إلى ستوك سيتي الإنجليزي بأنه من أصعب اللحظات في مسيرته الكروية.

وترك كركيتش فريق فيسيل كوبي الياباني في بداية العام الحالي منهيا بذلك مسيرته الاحترافية، التي بدأها في برشلونة عام 2007 ثم انتقل إلى روما في 2011، وعاد إلى برشلونة في 2013 بعد موسم واحد في صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من روما.

وبمجرد عودته إلى برشلونة، أعاره النادي الكتالوني إلى أياكس الهولندي؛ حيث قضى في صفوفه موسما واحدا قبل الانتقال بشكل نهائي إلى ستوك سيتي في يوليو 2014.

كان مارك هيوز المدرب الأسبق لفريق ستوك سيتي وريان شوكروس اللاعب السابق للفريق من بين من أرسلوا التحية إلى كركيتش، حيث تم عرض هذه التحية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله قرار الاعتزال.

كما شهد المؤتمر رسائل تحية من لاعب التنس الإسباني الشهير رافاييل نادال ونجوم كرة القدم السابقين الفرنسي تييري هنري والإسبان أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وجيرارد بيكيه والهولندي باتريك كلويفرت.

وخلال المؤتمر، قال كركيتش «الجزء الأكثر بريقا في مسيرتي الرياضية كان الليلة الأولى في كامب نو، والهدف الأول، ودخول عالم المحترفين.. كانت هناك العديد من اللحظات الصعبة. عندما انضممت إلى ستوك سيتي كان الأمر صعبا، لأنني قطعت الحبل السري الذي كان يربطني بالنادي».

وأحرز كركيتش 41 هدفا في 166 مباراة رسمية مع برشلونة، منذ أن بدأ مسيرته مع الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد في سبتمبر 2017.

وبدأ اللاعب هز الشباك في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وهو لا يزال في السابعة عشرة من عمره.

وسجل كركيتش 7 أهداف مع ستوك سيتي في ثاني موسم له مع الفريق بالدوري الإنجليزي، والذي كان الموسم الأفضل له مع ستوك سيتي، الذي أعاره أيضا لكل من ماينز الألماني وألافيس الإسباني.

وبعدها، انتقل كركيتش إلى فريق مونتريال الأمريكي قبل أن ينهي مسيرته الكروية في فيسيل كوبي الياباني.

وقال كركيتش «كل المدربين تركوا بصمة في أدائي. ولكن أكثرهم تأثيرا كان فرانك ريكارد.. منحني الفرصة والاستمرارية في دعمي. بدونه، لم تكن مسيرتي ممكنة».