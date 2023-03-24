اتحاد السلة يوافق على استضافة كأس آسيا للناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الاجتماع السابع له بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، برئاسة الدكتور غسان طاشكندي الذي رحب بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهنأهم بتأهل كل من أندية الهلال والنصر لكرة السلة للمرحلة الثانية من دوري السوبر للأندية الآسيوية (منطقة الخليج). وصادق المجلس على عدد من القرارات تضمنت اعتماد محضر اجتماع الاتحاد ومناقشة توصيات لجنة المسابقات والإحصاء والحكام، كما تمت الموافقة على استضافة تصفيات كأس آسيا تحت 16 سنة عن منطقة الخليج لتقام بجدة خلال فترة الصيف لسنة 2023 م والمؤهلة للبطولة الآسيوية.

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