الأخضر يعيد دورة مواجهة منتخبات أمريكا اللاتينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واجه المنتخب السعودي كل منتخبات أمريكا الجنوبية في عدد من المباريات الودية التي بلغت 21 مباراة، كانت أولها أمام الباراجواي عام 1986، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما آخر مواجهة له فكانت أمام الإكوادور في العام الماضي، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت أيضا بالتعادل ولكن السلبي، والتي كانت هي بمثابة تقفيل دورة اللعب مع منتخبات أمريكا الجنوبية، إذ إن هذا اللقاء كان الأول بين السعودية والإكوادور.

ولعب الأخضر 21 مباراة أمام المنتخبات اللاتينية، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة على حساب منتخب الأوروجواي عام 2002 بنتيجة (3-2)، سجل للأخضر عبيد الدوسري (هدفان) وعبدالله الواكد.

ونجح الأخضر في التعادل في 10 مباريات، بينما خسر 10 مباريات، فيما سجل الأخضر 12 هدفا، بينما اهتزت شباكه 29 مرة.

وتعد منتخبات الباراجواي والبرازيل وكولومبيا وبطل العالم المنتخب الأرجنتيني، الذي كسبه الأخضر في مستهل مباريات نهائيات كأس العالم 2022، التي لعبت في قطر أواخر العام الماضي، عندما فاز الأخضر بهدفين مقابل هدف في أقوى مفاجآت البطولة.

و لعب الأخضر 3 مباريات أمام كل منتخب منهم، وتأتي منتخبات (تشيلي، بوليفيا، الأوروجواي) في المرتبة الثانية بواقع مباراتين، لتأتي بعد ذلك مواجهة يتيمة أمام كل من البيرو، وفنزويلا، والإكوادور.

يذكر، أن المنتخب حاليا يحتل المركز الـ49 عالميا، وسيواجه في أيام (فيفا) الحالية آخر منتخبين في ترتيب منتخبات القارة الأمريكية الجنوبية، حيث يلعب اليوم أمام فنزويلا صاحب المركز الـ55 عالميا، وما قبل الأخير على مستوى القارة، ويلعب الثلاثاء المقبل أمام بوليفيا صاحب المركز الـ82 عالميا، والمركز الأخير في القارة، وتأتي المباراتان ضمن معسكر الأخضر الحالي في مدينة جدة، والذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات القادمة، أهما نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.