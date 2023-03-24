شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والشناوى ومرموش فى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الدفع بتشكيل متوازن في مباراة المنتخب أمام مالاوي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي.

واستقر المدير الفني لمنتخب مصر على الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية في صفوف المنتخب لتحقيق نتيجة ايجابية تساعد الفريق على اعتلاء قمة المجموعة قبل مباراة الجولة الرابعة والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم في مالاوي.

ويأتي التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة مالاوي اليوم، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: احمد ابو فتوح ، احمد حجازي ، محمد عبد المنعم ، محمد هاني، وخط الوسط: طارق حامد ، أمام عاشور ، احمد سيد زيزو، وخط الهجوم: محمد صلاح ، عمر مرموش، مصطفي محمد.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع والأخير في المجموعة التي تضم مالاوي وغينيا وأثيوبيا، لكن المنتخبات الأربعة لديها 3 نقاط وترتيب المراكز يأتي بفارق الأهداف.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.