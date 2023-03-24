شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى اليوم الجمعة تدريباته على ستاد التتش في التاسعة مساء استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد حصل على راحة لمدة أسبوع من التدريبات عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن برباعية دون رد.

ويخوض الاهلى مرانه اليوم في غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها 24 و 28 مارس الجاري.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.