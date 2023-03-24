شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 4 مقاعد فى ربع نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، علي فرج ومازن هشام، لاعبا وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التي تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وفاز علي فرج في مباراة دور الـ16 على منافسه الفرنسي جريجور مارش بنتيحة 3-2 في مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 6-11, 11-4, 11-4.

بينما فاز مازن هشام على مواطنه يوسف إبراهيم بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 11-7.

بذلك تضمن مصر 4 مقاعد في ربع نهائي بطولة أوبتاسيا بتواجد كل من: يوسف سليمان، علي فرج، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.

وفاز يوسف سليمان في مباراة دور الـ16 على منافسه السويدي نيكولاس مولر بنتيحة 3-1، في مباراة استغرقت 45 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-7, 11-8, 11-3.

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وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وكان كريم عبد الجواد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس في منافسات اليوم الأول.