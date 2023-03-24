شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها يوم 30 مارس الجارى.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة من التدريبات 48 ساعة عقب الخسارة من سيراميكا بركلات الترجيح والخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة، ويعود الفريق اليوم للتدريب استعدادا للإسماعيلى.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويستعيد أحمد سامى العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة سيراميكا والتي يأتي أبرزهم النيجيري صديق أوجولا العائد من الإصابة، وكذلك البنينى دوك ودودو الذى يشارك مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى محمد نادى بعد التعافى من الإصابة بمزق السمانة.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.