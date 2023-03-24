شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة المنتخب الأولمبى إلى زامبيا.. تدريبان فى نيدولا وشكر خاص للسفارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الأولمبى لكرة القدم إلى مدينة نيدولا الزامبية فجر اليوم الجمعة، لأداء مباراة العودة مع زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكان المنتخب المصرى نجح فى الفوز بهدفين نظيفين فى لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوى، ويتطلع للحسم والتأكيد على أنه الأجدر لتذكرة التأهل.

واستقلت البعثة طائرة خاصة حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على توفيرها بالتنسيق مع جمال علام رئيس الجبلاية، لتهيئة الأجواء الإيجابية للمنتخب قبل المواجهة الحاسمة، تجنبا لمشقة الرحلة فى شهر رمضان، خاصة أن الرحلة العادية كانت ستكون مرهقة جدا للاعبين.



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وضمت البعثة المسافرة كلا من: الكابتن محمد بركات عضو المجلس المشرف على المنتخب رئيسا البعثة والجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، ومواطنيه تياجو المدرب العام، وليونياردو مدرب الأحمال، وبيدرو محلل الأداء، ووائل رياض المدرب، وسيد السويركى مدرب الحراس، ومحمود حرب المدير الإدارى، والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى، ود. صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى، ود. قاسم قدرى أخصائى التأهيل، ومحمد محمود وأحمد شوقى للتدليك، وعيد سليمان وعلاء سعيد وإسلام شاكر للمهمات، وسبق البعثة إلى زامبيا عمرو سلمان الإدارى للتجهيز للاستقبال والاطمئنان على الإقامة والاعاشة والملاعب.

وحرص وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على التواجد مع البعثة قبل ساعات من سفرها واستمر للحظة مغادرتها، وذلك للاطمئنان عليها، وحرص العطار على رفع معنويات اللاعبين والشك من أزرهم، وأشاد بالمجهود المميز للجهاز الفنى وأثنى على المستوى الطيب الذى ظهر به المنتخب فى لقاء الذهاب مطالبهم بتعزيز الفوز، والتأكيد على أحقيتهم فى التأهل بنتيجة إيجابية فى لقاء العودة بزامبيا ونقل العطار إلى البعثة تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة، وكل أفراد المجلس.

وضمت قائمة المنتخب التى اختارها ميكالى 25 لاعبا للسفر إلى زامبيا هم:

* حراسة المرمى: حمزة علاء وعلى الجابري - محمد أحمد "سيحة".

* خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر" - محمد مغربي - أحمد عيد - وعمر فايد.

* خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - رأفت خليل - مصطفى سعد "ميسي" - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - عربى بدر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - عبد الغنى محمد - زياد فرج - على زعزع.

*خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف أجويرو.

ونجح محمود حرب المدير الإدارى فى توفير التدريب للمنتخب على ملعب المباراة، ليخوض عليه المنتخب أول تدريب له اليوم الجمعة فى الرابعة مساء بتوقيت القاهرة وزامبيا، وقال محمود حرب إنه سيتم أداء المنتخب تدريبه اليوم على ملعب المباراة وغدا أيضا سيكون المران فى الساعة السادسة مساء، ووجه حرب الشكر إلى سفارة مصر فى زامبيا على مجهودها المكثف فى تذليل العقبات وخلق أجواء إيجابية.

وقبل المغادر أدى اللاعبون الذين خاضوا المباراة جلسات استشفاء للتخلص من الإجهاد طبقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الطبى برئاسة د. طارق سليمان، وقام بتنفيذه د.صلاح عاشور أخصائى العلاج الطبيعى، ومعه محمد محمود المدلك، بينما خاض باقى اللاعبين مرانا خفيفا بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوى، تخلله تدريبات بدنية تحت قيادة ليوناردو وقاسم قدرى بتوجيهات من ميكالى.