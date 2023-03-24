شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى بعد موافقة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تمديد تعاقد محمود متولى مدافع الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد متولى، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم محمود متولى مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تمديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى محمود متولى موافقة مبدئية على تمديد عقده مع الأهلي فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة في ظل المساندة والدعم الذى وجده داخل النادى في بداية رحلته مع الفريق حينما تعرض لسلسلة من الإصابات.

ونجحت ثنائية محمود متولي ومحمد عبد المنعم في تقديم مستويات مميزة للغاية في الخط الخلفي للمارد الأحمر، منذ انطلاق الموسم الحالي، وهذا ما تؤكده معدلات الأهداف التي استقبلتها شباك الفريق منذ إصابة محمود متولي.