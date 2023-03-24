شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أوبتاسيا، التى تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، على فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وكان كريم عبد الجواد قد تأهل إلى ربع النهائى بعد فوزه على المصنف الثانى عالميا البيروفى دييجو إلياس فى منافسات دور الـ 16.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفى دييجو إلياس فى المركز الثانى، الإنجليزى محمد الشوربجى فى المركز الثالث، النيوزيلندى بول كول إلى المركز الرابع، على فرج فى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجى فى المركز السادس، والفرنسى فيكتور كورين فى المرمز السابع، مازن هشام فى المرمز الثامن، طارق مؤمن فى المركز التاسع، والويلزى جويل مكين فى المركز العاشر.