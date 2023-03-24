شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتصالات والزمالك مع طلائع الجيش فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال best of 5 التى تقام على ملاعب الأندية المذكورة اولا.

ويلتقى الاهلى مع المصرية للاتصالات، و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما يلتقى الجزيرة مع سموحة ، وفيما يخص مباراة الاتحاد السكندرى و سبورتنح فتقام غدا الجمعة بدلا من اليوم بناءاً على طلب الناديين.

وتقام المباريات فى التاسعة من مساء اليوم وفقا لما اعلنته لجنة المسابقات، باتحاد السلة ، ويتصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى ترتيب دورى السلة رجال للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر والأخيرة فى الدور الأول من البطولة ، ونجح الاتحاد السكندرى فى الفوز فى مباراته أمام الأهلى، ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الاهلى فى الوصافة