شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن اسم المدير الفنى بعد مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذى يقود الفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفاً لـ فيريرا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وذلك عقب مباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

واتفق مسئولو الزمالك مع مدرب محلى من أبناء النادى الأبيض لقيادة الفريق الأبيض بعد مباراة البنك الأهلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي، حيث تكثف الإدارة من تحركاتها وتدرس العديد من السير الذاتية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب.

ويسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، وتوجيه الشكر له على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة والخروج من دوري أبطال أفريقيا فضلا عن صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وتواصل بعض أعضاء المجلس مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، للحديث معه بشأن تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، خصوصاً أن الأخير رحب بالأمر بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جمال عبد الحميد عضو المجلس.

فى سياق مختلف، ينوى الزمالك تصعيد عدد من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف، أولهم الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16.