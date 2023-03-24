شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم لاعبو منتخب مصر استعداداتهم تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا لمواجهة مالاوى اليوم على استاد الدفاع الجوى، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2024.

وكان الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوى أسفر عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والحارس بالزى الأخضر، بينما يرتدى منتخب مالاوى القميص والشورت الأسود والحارس بالطاقم الأصفر .

ويتوجه منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا إلى مالاوى، يوم 26 مارس الجارى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً هم حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد صبحى، خط الدفاع: محمد هانى، هشام صلاح، محمد حمدى، أحمد فتوح، أحمد حجازى، على جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.



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