شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات حاسمة تنتظر الأهلى فى شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لخوض عدد من المباريات المصيرية في شهر أبريل المقبل، وتحديدا خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر المبارك، حيث يخوض الفريق الأحمر عددا مهما من المباريات الحاسمة في عدد 3 بطولات، وهي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري ونهائي كأس مصر في نسخته القديمة.

ولم تتحدد كل المباريات التي يخوضها الأهلي في شهر أبريل، ولكن هناك أكثر من مباراة حاسمة وهي مواجهته مع الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر.

وتأتى مباريات الأهلي في شهر أبريل كالتالي:

يوم 1 أبريل الأهلي والهلال السوداني بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

يوم 5 أبريل الأهلي والمحلة الجولة 23 من عمر الدوري.

الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر في النصف الأول من شهر أبريل وقد يكون يتحدد موعده يوم 10 أبريل المقبل، لاسيما بعد تحديد موعد السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات لأن اتحاد الكرة بحاجة لحسم الطرف الأخر في نهائي السوبر المحلي مع الزمالك خلال شهر أبريل المقبل.

ويلعب الأهلي عدد من المباريات المحلية في مسابقة الدوري لم يتحدد موعدها بعد في الفترة من 10 إلى 22 أبريل.

22 أبريل موعد الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا "حال الصعود".

29 أبريل إياب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا "حال الصعود".