شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى البلاى أوف من دورى الطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد الدور قبل النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات للموسم الرياضي 2022/2023.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري الطائرة كلًا من: "الأهلي، الزمالك، سبورتنج، وادي دجلة"، وستقام المباريات على صالة نادي الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 29 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى:

** يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري :

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

** يوم الأربعاء الموافق 29 مارس الجاري:

- الأهلي يواجه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك يواجه وادي دجلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات "البلاي أوف" لدوري كرة الطائرة سيدات:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدوري موسم 2023/2022.