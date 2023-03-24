هاري كاين هدافًا تاريخيًا لمنتخب إنجلترا

المنامة - ياسر ابراهيم - بات هاري كاين الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم برصيد 54 هدفاً دولياً بتسجيله الهدف الثاني لـ"الأسود الثلاثة" من ركلة جزاء في مرمى إيطاليا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 الخميس.



وكان كاين قد عادل الرقم القياسي لواين روني (53 هدفاً) بإدراكه التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا (1-1) في الدور ربع النهائي من كأس العالم FIFA قطر 2022™ من ركلة جزاء أيضاً.



وأهدر كاين حينها فرصة كسر الرقم القياسي بإهداره ركلة جزاء ثانية في المباراة نفسها التي أقصي فيها منتخب بلاده من المنافسات.



وبلغ كاين (29 عاما) مهاجم نادي توتنهام هذا الرقم خلال مباراته الرقم 81.



وافتتح كاين رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع إنكلترا خلال الفوز على ليتوانيا 4-صفر ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدلاً من روني بالذات.



(فرانس برس)