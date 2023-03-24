الامارات | الشامسي: العين دأب على الاستفادة من فترات «التوقف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق العين، أحمد الشامسي إن «الزعيم» دأب على الاستفادة من فترات التوقف، وسيخوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن وضع إصابات اللاعبين مطمئن، وأن اللاعب الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو تعافى، وسيكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة بعد أن التحق بمنتخب بلاده أخيراً.

وأكد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجهاز الفني لفريق العين دأب على الاستفادة من فترات التوقف بخوض عدد من المباريات الودية، لافتاً إلى أنه خلال التوقف الحالي سيكتفي الفريق بمباراة ودية واحدة أمام أحد الفرق التي سيتم الإعلان عنها قريباً. وقال: «مباراة ودية واحدة قد تكون كافية، خصوصاً أن بعض اللاعبين التحقوا بالمنتخبات الوطنية».

وحصل لاعبو فريق العين على راحة طويلة عقب نهاية الجولة الماضية التي جمعتهم بفريق النصر، وهي المباراة التي خسرها «الزعيم» بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثاني، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ45، والذي سيواجهه في الجولة المقبلة على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 21 من المسابقة. وأكد مدير فريق العين أن «فكرة الاستفادة من فترة التوقف ليس الغرض منها تحضير الفريق لمواجهة شباب الأهلي فقط»، وتابع: «لدينا استحقاقات مهمة تنتظرنا بعد التوقف، صحيح أننا سنواجه شباب الأهلي، ولكن كذلك سنلعب مواجهتين مهمتين في كأس رئيس الدولة أمام الوصل، وفي بطولة الدوري أمام خورفكان كذلك». وحول موقف الإصابات بعد عودة المدافع سعيد جمعة إلى قائمة الفريق، وموقف الأوكراني يارمولينكو، قال الشامسي: «إن الموقف مطمئن»، وأضاف: «بالنسبة ليارمولينكو فقد تم استدعاؤه إلى قائمة منتخب بلاده، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً ليظهر في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة».

وبخصوص الخسارة الأخيرة في الجولة الماضية للدوري أمام النصر، قال: «إن ذلك أمر وارد في كرة القدم، ومن المهم أن يتم تداركها سريعاً، ونتطلع للعودة أقوى وبشكل أفضل عقب فترة التوقف الحالي». في جانب آخر، عاد لاعبو فريق العين للتحضيرات بعد انقضاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب مباراة النصر، وشهدت الحصص التدريبية مشاركة جميع اللاعبين عدا الدوليين الذين التحقوا بالمنتخبات الوطنية، وسيتغير موعد التدريبات لتقام عقب صلاة التراويح على استاد خليفة بن زايد.