الامارات | نزالات الجوجيتسو في «ند الشبا» الليلة بـ «الإصدار الجديد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مساء اليوم منافسات بطولة الجوجيتسو، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي انطلقت منافساتها أمس، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل بشعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية، هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري.

وتقام منافسات بطولة الجوجيتسو في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون فيها ضمن خمس فئات مختلفة، هي فئة الرجال (18 سنة فما فوق) من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلوغرام، وفئة الأساتذة (30 سنة فما فوق) من حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 62 إلى 100 كيلوغرام.

كما تتضمن فئة السيدات (18 سنة فما فوق) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود للأوزان من 55 إلى 85 كيلوغراماً، والناشئين (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي للأوزان من 52 إلى 85 كيلوغراماً، والناشئات (16 – 17 سنة) من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي للأوزان من 44 إلى 75 كيلوغراماً.

وستشهد بطولة الجوجيتسو في دورة ند الشبا «الإصدار الأخير» من قانون الاتحاد الدولي للعبة في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة، ويتم تنظيم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب، بإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد علي الشامسي، إن «دورة ند الشبا تكتسب أهمية كبيرة من حيث تنامي أعداد المشاركين بسبب التنوع السنوي الذي تشهده الدورة على مستوى بعض الألعاب، التي باتت تحظى باهتمام ومتابعة شرائح كبيرة من المجتمع، سواء المقيمين أو الوافدين».

وأضاف: «دورة ند الشبا تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تقام خلال الشهر الفضيل، وتستقطب شريحة واسعة من المجتمع بكل أطيافه، الساعين إلى الحفاظ على النشاط الرياضي خلال الشهر الفضيل، ومعدلات عالية من اللياقة والجاهزية لخوض الاستحقاقات المختلفة».

وأشار الشامسي: «مستويات الإقبال على المشاركة في بطولة الجوجيتسو متميزة كعادتها، وقد أغلقنا باب التسجيل قبل أسبوع في ظل مشاركة ستكون مميزة، لاسيما أن البطولة تمثل فرصة جيدة بالنسبة للاعبين لتعزيز خبرتهم وصقل مهاراتهم، كونها تجمع نخبة من اللاعبين المحترفين المصنفين عالمياً».

وتعد رياضة الجوجيتسو واحدة من أكثر الرياضات شعبية على مستوى الدولة، وتعد العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة، وأكبر مطور لها على مستوى العالم، ومنذ الإعلان عن موعد انطلاق البطولة، كان هناك إقبال كثيف على التسجيل من قبل لاعبي الأندية والأكاديميات من الجنسيات والفئات الوزنية المختلفة. وانطلقت مساء أمس منافسات بطولة البادل، وتستمر حتى التاسع من أبريل، على أن تقام منافسات بطولة القوس والسهم في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي على مدار يومي 26 و27 مارس في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، تعقبها منافسات بطولة المبارزة التي تقام يومي 28 و29 مارس في الصالة الرئيسة، وتقام منافسات الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس.

فهد علي:

«دورة ند الشبا تكتسب أهمية كبيرة من حيث تنامي أعداد المشاركين».

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ألعاب رياضية يتنافس خلالها المشاركون حتى 10 أبريل المقبل.