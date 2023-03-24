الامارات | النصر يعود إلى التدريبات بعد الفوز على العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق النصر إلى التدريبات بعد راحة أربعة أيام حصل عليها الفريق، عقب الفوز على العين في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك وسط أجواء مثيرة بعد الابتعاد عن شبح الهبوط والضغوط التي واجهت الفريق الموسم الحالي في أسوأ موسم له في تاريخ الدوري. وبدأ الفريق الاستعداد للمباراة المقبلة أمام كلباء يوم الثاني من أبريل المقبل على استاد آل مكتوم، حيث انتظم في التدريبات كل اللاعبين، باستثناء حسين مهدي، الذي ثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه حتى بداية الموسم المقبل. وكان النصر قد نجح في تحقيق فوز مهم على العين بنتيجة1-صفر، على استاد هزاع بن زايد، ليصل إلى النقطة 20، ويبتعد عن مراكز الهبوط، ويحقق ثاني فوز على التوالي لأول مرة هذا الموسم، ويوقف انتصارات العين، كما خرج بشباك نظيفة لثاني مباراة على التوالي.