شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والحارس بالزي الأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص والشورت الأسود والحارس بالطاقم الأصفر .

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قائمة اللاعبين المسافرين الي زامبيا لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمام مالاوي غدا الجمعة فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار 2024.

حسام البدري يطير غدا إلى تونس لإتمام تعاقده على تدريب الصفاقسي

يغادر القاهرة غدا الجمعة، حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في طريقه إلى تونس لإتمام التفاوض مع نادي الصفاقسي التونسي ووضع البنود النهائية حول عقده الجديد، وذلك قبل إبداء موافقته على تولي القيادة الفنية لفريق الصفاقسي.

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السودانى أول أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين

حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الزمالك على راحة من التدريبات لمدة يومين بتعليمات من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، يأتي ذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر بكدمة في الكاحل على أن يعود بعد غد السبت لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له ، ويستعد للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة . أحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى يقترب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من قيادة الأبيض في المباراة المقبلة المقرر لها أمام البنك الأهلى يوم الأحد القادم ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي

ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متابعة لاعبي فريقه الدوليين خلال ظهورهم في مباراة منتخب مصر أمام مالاوي غدا والمؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبي الأهلي الدوليين.