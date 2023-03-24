شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي :جاهزون للفوز على مالاوى ونرغب فى التتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، إن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة مالاوي غداً في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (كوت ديفوار 2024)، موضحاً أن هناك رغبة من الجميع في الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ الفراعنة في التأهل لأمم أفريقيا.

وتابع الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء اليوم، الخميس: "نعلم أن مباراة الغد ستكون قوية.. منتخبات أفريقيا تزداد قوة بشكل سريع وتنجح في تطوير مستواها بشكل جيد، وهو ما يجعلنا أمام تحد قوى".

وواصل الشناوي: "بدأنا التجهيز لمباراة الغد منذ أربعة أيام.. أتمنى التوفيق والفوز في مباراتي مالاوي على ملعبنا وخارج الديار"، وتابع: "أتمنى دعم الجماهير غدا لأننا نريد إعادة الثقة لهم"، موضحاً أن هذا الجيل حقق نتائج جيدة فقد صعد لنهائي أمم أفريقيا الأخيرة وكنا قريبين من التأهل لمونديال 2022 بقطر.

وأوضح الشناوى: "نعد الجماهير بالتأهل لأمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار. ونرغب في الفوز باللقب من أجل كتابة تاريخ لهذا الجيل"، وتحدث الشناوي عن لقب حارس مصر الأول، قائلاً: "أحاول الاجتهاد والتركيز في عملي فقط.. هذا لقب من الجماهير أعتز به، وأعتبره شرفاً كبيراً لكنه لا يؤثر على تركيزى".