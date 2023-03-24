شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام البنك الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس الرابطة .
9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام البنك الأهلى.. تعرف عليهم
يغيب 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
الزمالك ينتظر وصول مستحقاته من التعاون السعودى فى صفقة مصطفى فتحى
ينتظر نادى الزمالك وصول مستحقاته من التعاون بعد تلقيه خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام النادي السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.
الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين
حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الزمالك على راحة من التدريبات لمدة يومين بتعليمات من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، يأتي ذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر بكدمة في الكاحل على أن يعود بعد غد السبت لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له ، ويستعد للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفنى الجديد
يسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، وتوجيه الشكر له على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة والخروج من دوري أبطال أفريقيا فضلا عن صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.
مروان الهواري
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