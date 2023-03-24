شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام البنك الأهلى فى مباراة دور الـ16 بكأس الرابطة .

9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام البنك الأهلى.. تعرف عليهم

يغيب 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الزمالك ينتظر وصول مستحقاته من التعاون السعودى فى صفقة مصطفى فتحى

ينتظر نادى الزمالك وصول مستحقاته من التعاون بعد تلقيه خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام النادي السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.

الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين