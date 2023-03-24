شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلي تبدأ التجهيز للقاء الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة المباريات بالنادي الأهلي اليوم، الخميس، اجتماعًا مطولًا للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني، المحدد لها أول أبريل باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

وناقشت اللجنة في اجتماع اليوم العديد من الجوانب، بدأت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و"الأفريقية" و"تذكرتي" و"استادات"، ولاقت اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي في مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير، وتعقد اللجنة اجتماعًا آخر ظهر السبت المقبل، لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الموضوعات.



لجنة المباريات

وفي وقت سابق، أعلن الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.