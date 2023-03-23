الامارات | هالاند ومبابي معاً في ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن نادي ريال مدريد يضع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن خطته المستقبلية الرامية إلى الجمع بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي في العام المقبل.

وكان هالاند على مطلوباً في ريال مدريد منذ فترة طويلة وبالتالي سيقدم على خطوة مثيرة بعرض 220 مليون يورو وأكثر للحصول على خدماته وذلك بشكل منفصل عن الصفقة التي يحضر لها النادي الملكي لضم مبابي.