شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ الحناوى يغيب عن غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب معاذ الحناوى، مدافع فريق غزل المحلة، عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجى لمدة من 7 إلى 10 أيام.

على جانب آخر ، يحاول مسئولو نادى غزل المحلة مع حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للعودة إلى القاهرة مُبكراً عقب انتهاء مباريات منتخب تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة على استاد السلام، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية أمام أوغندا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم 30 مارس، ويرغب مسئولو غزل المحلة عودة اللاعب عقب أنتهاء مباراة العودة .

ويستعد غزل المحلة لملاقاة نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجارى، وتقام على استاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 مباريات الهزيمة فى 8 مباريات.