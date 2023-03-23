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اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 23 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23 / 3 / 2023  شهدت العديد من الاخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي :

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي

ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متابعة لاعبي فريقه الدوليين خلال ظهورهم في مباراة منتخب مصر أمام مالاوي غدا والمؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبي الأهلي الدوليين.

كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر غدا الجمعة، من أجل الاطلاع على آخر تطورات اللاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم القادمة ضد الهلال السوداني يوم 1 أبريل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السودانى أول أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأت إدارة النادي الأهلي التحضير والتجهيز لتنفيذ مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، بعد الجلسة التى جمعت المدرب برئيس النادي السبت الماضي وتم خلالها مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها الطلبات التى يحتاجها الفريق والصفقات التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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