شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 شهدت العديد من الاخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي :
كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي
ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متابعة لاعبي فريقه الدوليين خلال ظهورهم في مباراة منتخب مصر أمام مالاوي غدا والمؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبي الأهلي الدوليين.
يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر غدا الجمعة، من أجل الاطلاع على آخر تطورات اللاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم القادمة ضد الهلال السوداني يوم 1 أبريل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال
سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السودانى أول أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.