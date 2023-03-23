اخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 23 / 3 / 2023

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر غدا الجمعة، من أجل الاطلاع على آخر تطورات اللاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم القادمة ضد الهلال السوداني يوم 1 أبريل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السودانى أول أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.