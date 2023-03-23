شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من الظهور أساسياً مع الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الظهور أساسياً لأول مرة مع الفريق الأبيض أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتزداد فرص ناصر منسى في قيادة هجوم الزمالك أمام البنك الأهلى نظراً لغياب التونسي سيف الدين الجزيرى بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده، ليصبح منسي أفضل خيار متاح أمام الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويغيب 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.