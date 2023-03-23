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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد 

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

 

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا

 

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا

محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

 

محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

حسام البدري يطير غدا إلى تونس لإتمام تعاقده على تدريب الصفاقسي

 

حسام البدري يطير غدا إلى تونس لإتمام تعاقده على تدريب الصفاقسي

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

 

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الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين

 

أحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى

 

أحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى

 

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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