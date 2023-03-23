شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 3 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا

محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي

حسام البدري يطير غدا إلى تونس لإتمام تعاقده على تدريب الصفاقسي

ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال

الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين

أحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى

كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي