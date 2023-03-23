شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يتأهل إلى ربع نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل يوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التي تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وفاز يوسف سليمان في مباراة دور الـ 16 على منافسه السويدي نيكولاس مولر بنتيحة 3-1، في مباراة استغرقت 45 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-7, 11-8, 11-3.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وكان كريم عبد الجواد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس في منافسات اليوم الأول.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.