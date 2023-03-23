شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة أكرم توفيق وكريم فؤاد فى الأهلى بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الأهلي أداء برنامجهما التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة تحت إشراف خبير نمساوي، كما قاما بالمرحلة الأولى من التأهيل بعد الجراحة في مركز اسباير في قطر.

ويواصل الثنائي أكرم وكريم إداء المرحلة الثانية من التأهيل بعد جراحة الصليبي والتي تشتمل على تدريبات التقوية وتدريبات الجيم والتدريبات البدنية، يخضعان للبرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي والذي يتواصل مع الخبير النمساوي لاطلاعه على حالة ثنائي الأهلي بشكل مستمر.

ومن المتوقع أن يغيب أكرم توفيق لفترة أطول عن الفترة التي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأولى قبل أكثر من عام، بينما يتحدد مدة غياب كريم فؤاد عن الملاعب وفقا لاستجابته للعلاج والتأهيل بعد إجراء جراحة الصليبي.

وأعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.