الامارات | لاعب عربي يتلقى تهديدات بالقتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أطهر الطاهر مدافع الهلال السوداني عن تعرضه لتهديدات بالقتل بعد إهدار ركلة جزاء خلال التعادل 1-1 مع ماميلودي صن داونز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مطلع الأسبوع.

وتصدى حارس الفريق الجنوب إفريقي لركلة الطاهر في اللحظات الأخيرة والتي كانت كافية لتأهل الهلال إلى دور الثمانية بدوري الأبطال على حساب الأهلي المصري الأكثر تتويجا باللقب.

لكن بعد التعادل سيخوض الهلال مباراة مصيرية في ختام المجموعة على ملعب الأهلي‭ ‬في الأول من أبريل المقبل.

وقال الظهير الأيمن (26 عاما) عبر حسابه في فيسبوك الأربعاء: كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل (رمضان) وأنتم في الدور القادم من البطولة الإفريقية، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل.

وأضاف: "عندما حملت الكرة وأنا أنوي تسديدها كان هدفي أن أفرح كل الأمة الهلالية ولكن الأقدار شاءت دون ذلك، وبكل تأكيد أتحمل المسؤولية وعلينا التعويض في المباراة القادمة وهذا ما تعاهدنا عليه".

وأضاف: "تلقيت وابلا من الشتائم والإساءات وحتى وصلت للوعيد بالقتل، وبلغت الإساءة مستوى أسرتي وخاصة أمي. وأنا اعتبرتها عتاب محبين ومن حقهم ألا يغفروا لي ذلك الخطأ بالرغم من أن الإخفاق وارد في عالم كرة القدم وفي ركلات الجزاء على وجه الخصوص".

وتابع لاعب سموحة المصري السابق الذي خاض 24 مباراة دولية مع السودان: "يشهد الله قد سامحت كل من أساء لي أو جرحني بكلمة خلال الأيام الماضية، وأعدكم ببذل الممكن والمستحيل لأجل العودة ببطاقة العبور في المباراة القادمة إن شاء الله".

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال ثاني الترتيب. ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط.

ويحتاج الهلال إلى التعادل عند اللعب في القاهرة للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يجب على الأهلي الفوز 1-صفر أو بفارق هدفين.