شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب محلى يقترب من قيادة الزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مدرب وطنى من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى فى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على الاتفاق مع مدرب مصرى من أبناء نادى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلى، مع الأخذ فى الاعتبار خبرته الكبيرة وإلمامه بكل الظروف التى يمر بها الفريق الأبيض للنجاة بالفريق من الموقف الصعب الذى يمر به.

فى سياق متصل، تلقى مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق للفريق.

كان مجلس إدارة الزمالك وجه الشكر لفيريرا عقب أداء الفريق لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت لصالح الفريق الجزائرى بهدفين نظيفين وتوديع أبناء ميت عقبة للبطولة.

ورفض مسئولو الزمالك اتخاذ قرار نهائى بشأن المدير الفنى الجديد مؤكدين أن المدرب القادم سيكون محلى حتى نهاية الموسم لضبط الأمور بشكل سريع.

من ناحية أخرى تلقى نادى الزمالك خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام نادى التعاون السعودى، بدفع المتبقى من قيمة انتقال مصطفى فتحى لاعب بيراميدز الحالى، لصالح النادى الأبيض.

ونص القرار على أن "يلتزم نادى التعاون السعودى بدفع مبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.