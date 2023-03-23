شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى أمام مالاوي غدا الجمعة فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في كوت ديفوار 2024.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة و النصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي ، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار .

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب اليوم لمدة 15 دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء.

بينما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساء اليوم بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوى .