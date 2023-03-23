شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد 29 مارس الجارى موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، 29 مارس الجاري، لإقامة بطولة الجمهورية لعمومي الرجال، وذلك على ملاعب نادي الجزيرة، ومن المقرر استمرار البطولة حتى الرابع من أبريل المقبل، على أن يكون آخر موعد للاشتراك في البطولة يوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى.. مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.