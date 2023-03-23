شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: نُجهّز ملفا لاستضافة لأولمبياد 2036 ونحرص على تكريم الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان الدولة تعد ملفا كاملا لاستضافة أولمبياد 2036، وهذا الأمر يتم دراسته كاملا لتقديم الملف، موضحاً في تصريحات إذاعية أن هذا الملف يلقى اهتماما تاما، ويتم التخطيط له بشكل جيد.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر من أكثر الدول استضافة للأحداث الرياضية والبطولات العالمية خلال السنوات الأخيرة وهذا يؤكد على امتلاك الدولة المصرية البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الكُبرى في شتى الألعاب.

وواصل: لا يوجد شيء رسمي حتى الآن بشأن الدخول بملفات مشتركة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وأوضح أشرف صبحى: لم أندم على قرار اتخذته.. وأهم قرار في حياتي لعب الكاراتيه وليس كرة القدم.

وشدد على أن قانون الرياضة الجديد سيسمح بالاستثمار في الأندية الشعبية، وقال: كان هناك دعم لأندية الإسماعيلي والمصري لدخول بعض الموارد المادية خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الرياضة أنه ساهم في حصول النادي الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور 50 ألف مُشجع فى مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتابع: تحدثت مع وزير الداخلية بشأن حضور الجمهور لمباراة الأهلي والهلال، إلى أن تمت الموافقة على حضور 50 ألف مشجع المباراة المرتقبة، وهذا أمر مُبشّر وبداية لدخول الجماهير بعدد أكبر المباريات خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وطالب أشرف صبحى الجمهور بدعم المنتخب المصري فى مباراة مالاوي غداً بأستاد الدفاع الجوى في تصفيات أمم أفريقيا 2024.

وأشار وزير الشباب و الرياضة إلى الاندية المشاركة في افريقيا تُمثّل مصر ولابد من مساندتها في مثل هذا الأمور حتى تُشرّف الكرة المصرية، مؤكداً أن الوزارة ليس لها أي دور أو تداخل في أزمات الأندية مع الاتحادات.

وواصل: نهتم بكرة القدم ..ولدينا إهتمام كبير أيضاً بالألعاب الأخرى ونقوم بتكريم الأبطال في مختلف الألعاب لأن هذا حقهم علينا نتيجة تميّزهم في المحافل القارية والدولية.

وقال أشرف صبحى أنه حزين على رحيل البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب مصر ، موضحاً ان الروح التي سادت بين لاعبي المنتخب خلال فترة كيروش كانت رائعة .