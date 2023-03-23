شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطير غدا إلى تونس لإتمام تعاقده على تدريب الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغادر القاهرة غدا الجمعة، حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في طريقه إلى تونس لإتمام التفاوض مع نادي الصفاقسي التونسي ووضع البنود النهائية حول عقده الجديد، وذلك قبل إبداء موافقته على تولي القيادة الفنية لفريق الصفاقسي.

وكانت إدارة النادي التونسي قد دخلت في مفاوضات رسمية وجادة مع البدري خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على استكمال المفاوضات في جلسة أخيرة لحسم الأمر بشكل نهائي ورسمي.

ولد البدري في 18 مارس 1960، ويمتلك البدرى، الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساحرة المستديرة، أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة خلفا للمكسيكى أجيرى، والذى رحل عن تدريب الفراعنة بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى أقيمت فعالياتها فى مصر على يد جنوب أفريقيا.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، منها 9 مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".