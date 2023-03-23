شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف النجوم فى رمضان.. أحمد السيد يتناول المشروبات أثناء النهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

وتشهد المعسكرات التى تخوضها منتخبات وفرق الكرة مواقف طريفة كثيرة، ودائماً ما يضم كل فريق لاعباً أو اثنين ممن يصنعون هذه المواقف لكسر ملل التدريبات، لكن تلك المعسكرات يكون لها مذاق خاص فى شهر رمضان، ويحكى شادى محمد، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، موقفاً طريفاً حدث أنه أثناء تواجده مع بعثة المنتخب فى جنوب أفريقيا، لمواجهة منتخب الأولاد.

قال شادى إنه أثناء سير المباراة، التى أقيمت قبل الإفطار، لمح اللاعبون زميلهم أحمد السيد، مدافع المنتخب، وقتها يتناول المشروبات، وظهر هذا الموقف عبر الشاشات الموجودة فى ملعب المباراة، وهو ما يعنى أنه يظهر أيضاً عبر شاشات التليفزيون، وقتها توجه إليه اللاعبون وقالوا له إنه ظهر وهو يتناول العصير، فأسرع مرتبكاً وألقى الزجاجة أرضاً، ثم تناول زجاجة مياه و"مضمض" فمه وقال: اللهم إنى صائم.

لعب أحمد السيد 12 موسما مع الأهلى وفاز بـ24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلى السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه.

ويعد أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلى تحقيقا للبطولات والإنجازات وأعلن اعتزاله الساحرة المستديرة بعد رحلة طويلة مع الكرة.

وبدأ أحمد السيد مسيرته لاعبًا فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن يتألق مع الفريق الأول فى عهد البرتغالى مانويل جوزيه، لعب مباراته الأولى مع الفريق الأحمر أمام سكة حديد سوهاج فى يوم 28 يوليو 2000 التى انتهت بفوز الأهلى 3 / صفر.