البنك الأهلي يُجهّز رزاق سيسيه لمواجهة الزمالك في كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يسعي الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة بابا فاسيليو، لتجهيز رزاق سيسيه لاعب الفريق للمشاركة امام الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المنتظر، أن يواجه الفريق الفائز في الدور الربع النهائي للبطولة الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

ويدرس الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى ، المشاركة باللاعبين الاحتياطي امام الزمالك ، حيث يري الجهاز الفني أن هناك فارق توقيت قليل بين مباراة الزمالك في كأس الرابطة ومباراة الفريق في الدوري أمام انبي نهاية الشهر الجاري ، مما يتسبب في الدفع بالصف الثاني في مباراة الزمالك .

ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .