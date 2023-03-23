شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملاعب ربع نهائى دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد وملاعب مباريات الدور قبل النهائي best of 5 من بطولة دورى السوبر رجال والتى تقام أيام 24 و 25 و 29 و 30 مارس و 2 ابريل.

ومن المقرر ان تقام المباريات فى التاسعة مساءً ومن حق لجنة المسابقات إجراء أى تعديلات على جدول المباريات

وتقام المباراة الأولى والثانية على ملاعب الأندية المذكورة اولا بالجدول بينما المباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحالة فوز فريق فى 3 مباريات يصعد للدور القبل نهائي مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات

ووفقا للجدول فيلتقى الاتحاد السكندري مع سبورتنج، و الأهلى مع المصرية للاتصالات، والزمالك مع طلائع الجيش ، بينما الجزيرة مع سموحة