شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين في موقعة مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متابعة لاعبي فريقه الدوليين خلال ظهورهم في مباراة منتخب مصر أمام مالاوي غدا والمؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبي الأهلي الدوليين.

كما ينوي كولر متابعة لاعبي الأهلي الأجانب مع منتخبات بلادهم وتسلم تقرير من جهازه المعاون عن موقف كل لاعب في التوقف الدولي الحالي، في إطار التحضير لمباراة الهلال السوداني.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية غدا الجمعة استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني بعد اعتذاره عن خوض مباراته ضد المصري في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم الخميس ، بعد الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده حيث سافر مساء السبت الماضي عقب العودة نفس اليوم من الكاميرون ، ويقود المدير الفني مران الأهلي غداً ، الجمعة، في بداية الاستعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الأول من أبريل المقبل في ختام منافسات دور المجموعات.

ويسعى الأهلي للفوز في مباراة الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية بعد الفوز الأخير للأحمر على القطن برباعية نظيفة في الكاميرون وهو الفوز الذي حافظ على حظوظ الأهلي في التأهل لاسيما بعد تعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع الهلال بهدف لمثله بملعب الأخير .