منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوي بالأسود في مباراة الغد

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والحارس بالزي الأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص والشورت الأسود والحارس بالطاقم الأصفر .

حضر الاجتماع محمد غرابة مدير المنتخب ومينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات وشريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

ويختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعداداته مساء اليوم الخميس لمواجهة مالاوي، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المقرر اقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

واكتملت أمس الأربعاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، وبعد انضمام إمام عاشور عقب حفل زفافه مساء الثلاثاء.

ويتوجه منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا إلى مالاوي، يوم 26 مارس الجارى على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الإياب المحدد لها يوم 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً هم حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.