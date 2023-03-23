شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. مليون جنيه مكافأة الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لاتقتصر على نتائج مباريات و بطولات والقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية سواء محلية او دولية، ولكن هناك ارقام فارقة لايمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة ستاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية ، وحلقة اليوم عن مكافأة دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020.

حققت البعثة المصرية خلال أولمبياد طوكيو 6 ميداليات عبارة عن ذهبية عن طريق فريال أشرف و فضية لاحمد الجندى لاعب الخماسى، وبرونزية لمحمد ابراهيم كيشو لاعب المصارعة، وبرونزية لسيف عيسى فى التايكوندو ومثلها لهداية ملاك فى التايكوندو أيضا وبرونزية جيانا فاروق بطلة الكاراتيه.

وفقا للائحة فحصلت فريال أشرف لاعب الكاراتيه على مبلغ مليون جنيها، بجانب راتب شهرى من وزارة الرياضة، وبالنسبة الميدالية الفضية فيحصل صاحبها على 750 الف جنيها ، وصاحب البرونزية يحصل على 500 الف جنيه.

ووفقا لتقارير عالمية فإن مكافأة الميداليات بمصر وقتها كان كالتالى..

الذهبية: 64 ألف دولار.

الفضية: 48 ألف دولار.

البرونزية: 32 ألف دولار