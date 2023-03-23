الامارات | رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين"

ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن "فانوسا" وهلالا، ومكتوب بجوارهما "رمضان مبارك"، ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من الجماهير.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رمضان مبارك على كل المسلمين".

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم النصر السعودي، جماهيره المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين" والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية