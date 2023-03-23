الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين"

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الأسطورة البرتغالي ، نجم النصر السعودي، جماهيره المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رمضان مبارك على كل المسلمين".

ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن "فانوسا" وهلالا، ومكتوب بجوارهما "رمضان مبارك"، ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من الجماهير.

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا