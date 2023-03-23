الامارات | رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين"

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو.. "رمضان مبارك على كل المسلمين" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جماهيره المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رمضان مبارك على كل المسلمين".
ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن "فانوسا" وهلالا، ومكتوب بجوارهما "رمضان مبارك"، ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من الجماهير.
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