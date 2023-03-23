شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح محمد عبد الشافى راحة 48 ساعة.. وتصعيد 3 ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الزمالك على راحة من التدريبات لمدة يومين بتعليمات من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، يأتي ذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيسر بكدمة في الكاحل على أن يعود بعد غد السبت لاستكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له ، ويستعد للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .

وواصل الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل فى دور الـ١٦ لبطولة كأس رابطة الأندية ، وشهدت التدريبات انضمام الثلاثى الشاب محيي جمعة وعبد الله محمد وأحمد عبد الرحيم إيشو لاعبي فريق الشباب بالنادي ، كما واصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب في ظل تعرضه لإصابة في الركبة.

وبدأ المران بعملية إحماء تحت إشراف علاء رجب بعدها قاد الثنائي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المدربان المساعدان التدريبات التكتيكية من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ولعب الكرة من لمسة واحدة.

وقاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات الحراس بالإحماء ثم المران على التصدي للكرات العرضية ، واختتم المران بتقسيمه بطول الملعب شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

في سياق مختلف ينوى الزمالك ، تصعيد عدد من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك كذلك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.