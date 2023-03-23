شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات نصف نهائي البلاي أوف من دوري الطائرة رجال.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن تأجيل موعد مباريات الدور قبل النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال، من يوم 25 مارس إلى يوم 27 من الشهر ذاته.

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى يوم الإثنين الموافق 27 مارس الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل.

وقد تم تأجيل المباريات بسبب البث التلفزيوني، وجاءت مواعيد مباريات يومي الإثنين والثلاثاء كالتالي:-

- الأهلي يواجه نظيره سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- الزمالك في مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (١) × الفائز من (۲) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.