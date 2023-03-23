7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 23/3/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا، وكولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين، وأحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى .
ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا
أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قائمة اللاعبين المسافرين الي زامبيا لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.
كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين
يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر، من أجل الاطلاع على آخر تطورات للاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم القادمة ضد الهلال السوداني