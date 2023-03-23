7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 23/3/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا، وكولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين، وأحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى .

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قائمة اللاعبين المسافرين الي زامبيا لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين