شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر ايه ياكابتن؟.. أحمد بلال: هفطر بط وسمبوسك وجلاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد بلال نجم الأهلى السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم .

أكد أحمد بلال أنه سيتناول اليوم الإفطار مع الأسرة والذى سيكون عبارة عن بط وسمبوسك وجلاش باللحمة.

وأضاف بلال أنه لا يساعد فى المطبخ ولا يقوم بعمل أى وجبات، إلا أنه يساعد فى عمل السلطات والقطايف فقط.

جدير بالذكر أن أحمد بلال حقق عدّة أرقام قياسية كان من أبرزها أن حقق بلال 18 لقبًا في تاريخه المهني في كرة القدم، يُعدّ صاحب أعلى عدد من الأهداف بين لاعبي الأهلي، وحصوله على لقب هداف الموسم، وهداف الدوري، وهداف أمم أفريقيا.

حقّق أحمد بلال رقمًا قياسيًّا بعدد الأهداف التي حقّقها مقارنة بنظرائه؛ حيث حقّق 107 أهداف، وهذا بخلاف الأهداف التي حقّقها في دوري الناشئين، وفيما يأتي تفصيل للأهداف التي سجّلها.

حقّق 62 هدفًا في الدوري المصري، حيث سجل 5 أهداف في كأس مصر، و9 أهداف ببطولات الأندية الأفريقية، وهدفين في البطولات بالعربية، و10 أهداف خلال رحلته الاحترافية في تركيا، و19 هدفًا دوليًّا مع منتخب مصر، و3 أهداف في تصفيات دورة سيدني الأولمبية 2000.

تعدّدت الجوائز التي حصل عليها اللاعب أحمد بلال وهي كما يأتي، حصل على جائزة لقب بطل الدوري لعام 2009، كما حصل على جائزة لقب بطل الدوري لعامي 2008 و2007، وحصل عام 2002 على جائزة لقب هداف الدوري، وجائزة لقب هداف دوري أبطال أفريقيا.